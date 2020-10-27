Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Заключительным поединком шестого тура английской Премьер-лиги стало противостояние между Бернли и Тоттенхэмом.

Подопечным Жозе Моуриньо не удавалось реализовать свои моменты вплоть до 76-й минуты, пока Харри Кейн в очередной раз не ассистировал Сон Хын Мину.

Гол южнокорейца стал единственным в этом матче и принес Тоттенхэму минимальную победу над Бернли.

Смотрите видео гола и обзор матча Бернли — Тоттенхэм:

Бернли — Тоттенхэм 0:1

Гол: Кейн, 76



Бернли: Поуп — Лоутон, Лонг, Тарковски, Тейлор — Гудмундссон (Родригес, 83), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд, Барнс (Выдра, 88).



Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Моура (Ламела, 57), Ндомбеле (Ло Чельсо, 78), Сон (Родон, 90+2) — Кейн.



Предупреждения: Браунхиилл, Лонг.