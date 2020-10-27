Англия

"Красные" заинтересованы в услугах вингера Норрчепинга.

Полузащитник Норрчепинга Исак Бергманн Йоханнессон попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Expressen.

Скауты мерсисайдцев присутствовали на поединке Норрчемпинга с АИКом (2:2), где наблюдали за игрой 17-летнего вингера. "Красные" могут попытаться подписать исландца следующим летом.

В услугах полузащитника также заинтересованы Манчестер Юнайтед и Ювентус.

В этом сезоне Йоханнессон провел 26 поединков в составе Норрчепинга, отличившись четырьмя голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль планирует продлить контракт с полузащитником Фабиньо.