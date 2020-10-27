"Красные" заинтересованы в услугах вингера Норрчепинга.
Исак Бергманн Йоханнессон, Getty Images
27 октября 2020, 17:56
Полузащитник Норрчепинга Исак Бергманн Йоханнессон попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Expressen.
Скауты мерсисайдцев присутствовали на поединке Норрчемпинга с АИКом (2:2), где наблюдали за игрой 17-летнего вингера. "Красные" могут попытаться подписать исландца следующим летом.
В услугах полузащитника также заинтересованы Манчестер Юнайтед и Ювентус.
В этом сезоне Йоханнессон провел 26 поединков в составе Норрчепинга, отличившись четырьмя голами и десятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль планирует продлить контракт с полузащитником Фабиньо.