Англия

Французский полузащитник Тоттенхэма подвел итоги своего выступления в матче с Бернли и рассказал о своих отношениях с главным тренером.

У лондонского Тоттенхэма возникла непродолжительная пауза между очередными поединками в рамках английской Премьер-лиги и Лиги Европы, которую команда использует для тщательной подготовки к будущему противостоянию с бельгийским Антверпеном.

Полузащитник "шпор" Танги Ндомбеле, переехавший в Лондон летом прошлого года из французского Лиона за 54 млн евро, испытывал проблемы во взаимоотношениях с наставником команды Жозе Моуриньо на старте сезона, поэтому часто оказывался в стороне от поединков команды. В своем интервью Sky Sports игрок сообщил, что безразлично воспринял критику со стороны главного тренера: "Меня не обидели и не мотивировали публичные замечания со стороны Жозе Моуриньо. Это было просто то, что я принял и взял на вооружение".

Ндомбеле также достаточно высоко поднял планку задач для своей команды в этом сезоне на внутренней арене: "Нашей целью всегда было попадание в топ-4 английской Премьер-лиги. Стать чемпионами? Почему бы и нет! Однако никто не может выиграть титул за шесть стартовых поединков, даже если находится в числе лучших после этого периода. Все равно остается 32 матча, где нужно добиваться результата".

Напомним, что португальский специалист обрушил свое недовольство на футболиста после невыразительного первого тайма на Терф Мур против Бернли (1:1) в марте этого года, подытожив выступление футболиста недвусмысленной фразой: "Надеюсь, в следующем сезоне он (Ндомбеле — ред.) может быть фантастическим, потому что показанного на данный момент недостаточно".

Моуриньо активно привлекает француза к играм своей команды на старте нового футбольного года. В том числе, Танги сумел реабилитироваться за неудачную игру на поле Бернли, чем оказал своей команде помощь в победе над непростым соперником в рамках шестого тура (1:0).

В четверг, 29 октября, лондонский Тоттенхэм сыграет выездной матч против бельгийского Антверпена в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА. Начало в 19:55 по киевскому времени.