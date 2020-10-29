Англия

Один из текущих аутсайдеров английской Премьер-лиги нуждается в срочных инвестициях.

По информации Sky Sports, переговоры по поглощению английского Бернли уже в течении 12 месяцев ведут бизнесмен из Египта Мохамед Эль Кашаши и спортивный юрист Крис Фарнел. Изданием сообщается, что процесс уже вышел на финальную стадию, и стороны теперь ждут лишь официального подтверждение от комитетов Английской Премьер-лиги.

Мохамед Эль Кашаши — египетский бизнесмен, основным источником дохода которого является индустрия питания и досуга, в котором также принимает участие его партнер по переговорам Крис Фарнелл. Большая часть активов Эль Кашаши располагается в Дубае (ОАЭ).

Препятствием для заключения сделки могло стать решение независимой арбитражной комиссии относительно Фарнела, который провалил специальный тест для владельцев и директоров EFL при прошлой своей попытки продажи клуба Чарльтон Атлетик. Однако заседание данного контролирующего органа в среду, 28 октября, завершилось снятием дисквалификации Фарнела, которая продлилась в общей сложности пять недель.

На приход нового владельца возложены большие ожидания непосредственно от самого клуба. Бернли провалил старт нового сезона, сумев набрать лишь одно очко в пяти сыгранных поединках. По заверениям источника, Эль Кашаши готов поддержать главного тренера команды Шона Дайча значительным вложением финансовых средств сразу после успешно проведенной сделки.