Англия

Испанский наставник Манчестер Сити отреагировал на предвыборные заявления одного из главных кандидатов на пост президента Барселоны.

Как ранее сообщалось, после ухода Хосепа Марии Бартомеу с поста президента каталонской Барселоны, внутри функционеров "блаугранас" началась предвыборная кампания. От одного из главных фаворитов в борьбе за главную руководящую должность в клубе, Виктора Фонта, последовало первое громкое заявление о его программе по возвращению команды на вершину иерархии футбольного мира, основой которой стало возвращение в столицу Каталонии испанского наставника Хосепа Гвардиолы.

Вот только оказалось, что сам главный тренер английского Манчестер Сити, с истекающим в следующем сезоне контрактом, не особо жаждет возвращаться на родину. Издание Manchester Evening News приводит следующие слова Гвардиолы относительно этой темы: "Я невероятно счастлив здесь, счастлив быть в Манчестере и надеюсь, что смогу хорошо поработать в этом сезоне, чтобы остаться подольше". Как видим, такая позиция полностью отличается от желаний одного из кандидатов.

Хосеп Гвардиола никогда ранее не управлял командой в пяти сезонах кряду, поэтому текущий футбольный год у руля Манчестер Сити будет для него особенным. В тоже время, боссы "горожан" всерьез намерены предложить испанцу новый контракт в течении следующих 12-и месяцев, которые будет действовать текущее соглашение.

Манчестер Сити в турнирной таблице Английской Премьер-лиги находится на 13 позиции (8 очков), сыграв на одну игру меньше большинства своих вышестоящих конкурентов. Следующий матч "горожан" в чемпионате запланирован на 31 октября — гостевая игра против Шеффилд Юнайтед. Начало в 14:30 по киевскому времени.