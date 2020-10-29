Испания

Кандидат на главную руководящую должность в каталонском клубе приступил к раздаче предвыборных обещаний.

Хосеп Мария Бартомеу объявил об уходе с поста президента каталонской Барселоны в канун матчей второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Эта новость не только взбудоражила весь футбольный мир, но и запустила новый виток бюрократических процедур внутри менеджмента "блаугранас".

Предвыборная кампания на освободившуюся должность началась сиюминутно, а основным ее фаворитом считается один из главных критиков предыдущего руководства команды бизнесмен Виктор Фонт. Данный кандидат, как сообщает издание Marca, продвигает идею о выстраивании в клубе идеи, основанной на четырех составляющих: "Мы побеждаем, мы соревнуемся, мы решаем, и мы уникальны".

Несмотря на то, что Фонт предлагает "проявить воображение и представить себе «Барселону» 2030 года, в которой не будет ни Лионеля Месси, ни кого-либо из выдающегося поколения футболистов, которые играют сейчас", его первые "предвыборные обещания" выглядят достаточно консервативно. "Большинство профессионалов, разбирающихся в каталонском стиле, также являются поклонниками клуба, например, Пеп Гвардиола, Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль. Это все легенды, которые любят Барселону, но сегодня не работают на нее. Нам нужно вернуть их".

Ключевым в данном перечне бывших участников звездного поколения Барселоны является фигура действующего тренера Манчестер Сити. Фонт выражает надежду, что именно возвращение Гвардиолы сумеет убедить Лионеля Месси продлить контракт: " Единственное, что нужно Месси — это знать, что он является частью конкурентоспособного проекта, который стремится выиграть следующую Лигу чемпионов. Мы не сомневаемся, что, если нам выпадет честь возглавить Барселону, мы сможем добиться продления с ним контракта", — сказал Виктор в интервью The Guardian.

Данные планы несколько расходятся с официальной позицией самого Гвардиолы, который ранее заверял, что "хотел бы остаться в Манчестер Сити подольше", и что ему "нравится быть в этом месте, но я должен этого заслужить". К тому же, сравнительно недавно нидерландский специалист Рональд Куман только приступил к спасению результатов Барселоны на посту главного тренера каталонской команды, и уже дал результат в виде двух побед в Лиге чемпионов (последняя — против Ювентуса, 2:0), однако уступил в El Clasico мадридскому Реалу (1:3).

Кандидат на пост президента также подчеркнул тяжелое финансовое положение клуба: "Барселона также нуждается в значительных инвестициях для восстановления стадиона и всей ее экосистемы, которые пострадали от одного из худших кризисов в истории".

Следующий матч каталонской Барселоны намечен на 31 октября — в гостях против Алавеса в рамках испанской Ла Лиги.