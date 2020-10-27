Испания

Каталонцы подтвердили расставание с функционером.

Хосеп Мария Бартомеу покинул пост президента Барселоны, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

Бартомеу ранее сообщил, что подал в отставку со своего поста, хотя ранее это не входило в его планы. Позже каталонский клуб официально подтвердил уход 57-летнего функционера с занимаемой должности.

Бартомеу исполнял обязанности президента Барселоны с января 2014 года, сменив на этом посту Сандро Роселля. В последнее время он подвергался критике, и совет директоров выдвинул ему вотум недоверия после соответствующего голосования.

На данный момент Барселона занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего Сосьедада на 7 очков.