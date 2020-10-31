Англия

Португалец поведал о развитии своего коллектива.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что доволен сплоченностью коллектива внутри "шпор".

"Ничего не изменилось для меня, все то же самое с первого дня. Для меня всегда главное — это команда. Нам нужны большие таланты, но большие таланты нуждаются в команде, чтобы работать как единое целое, и я думаю, что в настоящий момент наш состав именно такой.

Даже в худший момент против Вест Хэма или после поражения от Эвертона наша команда была едина. Они отреагировали как коллектив, прожили дни после этого как команда, уверенно подготовились к следующему вызову", — приводит слова Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист высказал свое мнение о поражении в поединке Лиги Европы против Антверпена.