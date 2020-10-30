Лига Европы

Португалец прокомментировал поражение "шпор".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о результате матча с Антверпеном (0:1) в Лиге Европы.

"В перерыве я попытался улучшить ситуацию, но этого было недостаточно. Во втором тайме мы стали лучше. Хотя в итоге Антверпен добился того, что заслужил. Победила сильнейшая команда, а слабая – проиграла.

Я готов был провести 11 замен. Я не провел все пять лишь потому, что боялся длительного второго тайма.

Вы знаете, как выглядит наша лучшая команда. Мне всегда кажется, что игроки заслуживают получить шанс. У нас большой состав. За такой шанс нужно хвататься обеими руками. После этого матча мне очень легко будет принимать решения", – приводит слова Моуриньо официальный сайт УЕФА.

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