Англия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. В центральном матче седьмого тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сойдется в домашнем противостоянии с Арсеналом.

Воскресенье, 1 ноября, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Потерпев разгромное поражение на Олд Траффорд от Тоттенхэма в матче четвертого тура чемпионата Англии, Манчестер Юнайтед продемонстрировал серию успешных результатов как в первенстве, так и в Лиге чемпионов. А вот ситуация у Арсенала далеко не такая радужная: если в Лиге Европы дублирующий состав обыграл Рапид и Дандолк, то в АПЛ команда Микеля Артеты ушла ни с чем в двух поединках подряд. Вполне вероятно, эта неудачная серия "канониров" продолжится.

На старте сезона проблемы в обороне у Манчестер Юнайтед прослеживались невооруженным глазом, однако сейчас, кажется, это осталось в прошлом. Учитывая серьезное давление на команду и допущенные ошибки, Оле-Гуннар Солскьяер все-таки сумел сделать выводы. Уже в пятом туре "красные дьяволы" разгромили Ньюкасл (4:1), а отсутствие дисквалифицированного на три матча Антони Мартиаля практически не ощущалось, поэтому вряд ли это станет проблемой и в поединке с Арсеналом.

Если результат с Ньюкаслом можно считать закономерным за счет разного уровня клубов, то выездной матч против ПСЖ продемонстрировал неслучайность той победы над "сороками". В Париже МЮ обыграл финалиста прошлого сезона Лиги чемпионов благодаря реализованному пенальти Бруну Фернандеша и голу Маркуса Рашфорда, а в следующем туре еврокубка РБ Лейпциг пропустил в свои ворота на Олд Траффорд пять безответных мячей. После этого подтвердились догадки, что скучная нулевая ничья в АПЛ с Челси матчем ранее произошла только из-за усталости команды после Лиги чемпионов.

Что касается Арсенала, то в новом сезоне подопечным Микеля Артеты удалось добыть всего три победы в первых шести туров, две из которых пришлись на поединки против аутсайдеров текущего розыгрыша АПЛ - Фулхэма (3:0) и Шеффилд Юнайтед (2:1). Если набрать три очка с Вест Хэмом удалось, несмотря на довольно блеклую игру, то вот с Ливерпулем, Манчестер Сити и Лестером результаты были более плачевные. Против топовых команд тактика Арсенала продолжает строиться на контратаках, небольшом количестве создаваемых моментов и выжидании ошибок от соперника, однако игроки лондонского клуба сами склонны допускать те самые ошибки.

Наглядным примером того, что игра Арсенала в обороне далека от идеала, стал прошлый матч Премьер-лиги против Лестера. "Канониры" доминировали на протяжении всего первого тайма, но с выходом на замену Джейми Варди начало появляться больше свободного пространства в защитной линии лондонцев. В моменте с единственным голом того матча, который и стал победным для Лестера, Габриэль был вынужден покинуть свою зону, при этом попросив Мустафи забрать на себя Варди. Немец проигнорировал просьбу одноклубника, что в итоге стоило Арсеналу пропущенного мяча. Такие ошибки можно простить, если с реализацией полный порядок, но и здесь существуют определенные проблемы. Вероятно, сказывается нехватка в Арсенале креативного полузащитника.

Учитывая результаты обеих команд в прошлых матчах, прогнозы касательно победителя в предстоящем противостоянии не в пользу Арсенала. Большой плюс для "канониров" заключается в том, что против Дандолка в Лиге Европы большинство ключевых исполнителей получили отдых, хотя Рашфорд, Мактоминей и Фернандеш также появились против Лейпцига только во второй половине встречи. Конечно, Микель Артета может придумать что-то новое и интересное, чем удивит "красных дьяволов", но пока это у него не особо хорошо получалось.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 2,10, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Байи, Лингард, Мартиаль, Теллес — Чеймберс, Мартинелли, Мари, Холдинг.

Под вопросом: ... — Давид Луис.

прогноз 1:0

Никита Евтушенко, Football.ua