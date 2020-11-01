Англия

Менеджер прокомментировал дебют игрока.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему дал дебютировать в матче против Вест Хэма защитнику Натаниэлю Филлипсу.

"Нат — самый опытный из молодых футболистов. Он хорошо выглядит на тренировках, он настоящий претендент на место в составе, он любит борьбу один в один и хорош в воздухе. Это особенный день для него на все 100 процентов".

"Например, юный Кертис Джонс также получает свои шансы в полузащите вместе с Джорданом Хендерсоном и Жоржиньо Вейналдумом", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее немецкий специалист заявлял, что на позиции центрального защитника могут сыграть целый ряд футболистов.