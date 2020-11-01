Англия

Хавбек рассказал о работе со своим партнером по полю.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш рассказал о своей игре вместе с хавбеком Полем Погба.

"Всегда приятно быть в одной команде с ним, потому что я могу многому у него научиться, а он может многому научиться у меня. Вместе мы можем сделать великие дела".

"У нас, конечно, хорошие отношения. Мы оба говорим по-итальянски, поэтому большую часть времени мы говорим по-итальянски. У меня с ним хорошие отношения на поле и за его пределами".

"Он забавный парень. Я уже знаю его по Италии, но теперь у меня есть шанс сыграть в команде с победителем чемпионата мира", — сказал он Sky Sports.

Напомним, португалец стал лучшим игроком Юнайтед по итогам прошлого сезона по версии болельщиков.