Англия

Лондонский клуб следит за молодым боснийцем.

Защитник Мальме Анель Ахмедходжич попал в сферу интересов Челси, сообщает портал Expressen.

"Синие" следят за молодым центрбеком и попытаются подписать его в зимнее трансферное окно. Руководство лондонского клуба готово заплатить за боснийца около 8 миллионов фунтов.

Ахмедходжич присоединился к Мальме в январе 2019-го из Ноттингем Форест. В этом сезоне 21-летний игрок провел 31 поединок в футболке "голубых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Челси также следит за выступлениями голкипера Шахтера Анатолия Трубина.