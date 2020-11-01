Англия

Главный тренер "красных дьяволов" дал комментарий после матча.

Гол Пьера-Эмерика Обамеянга принес Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед в поединке седьмого тура АПЛ. Оле-Гуннар Солскьяер ждет реакции от своих подопечных на такой результат.

"Когда вы играете хорошо, думаете, что можете убрать ногу с педали, но это не так, так это работает, потому что это была большая игра против хорошей команды, и вы должны быть абсолютно точны во всем.

Если вы немного опоздаете при отборе, они уйдут от вас. Мы были слишком небрежны, слишком много пасов были неточными.

Момент с пенальти? Погба нужно было оставаться на ногах. Поль знает, что он подарил сопернику одиннадцатиметровый.

Я просто буду продолжать работать. Это хорошая команда, которая хочет побеждать, идти вперед и усердно работать. Сегодня они вернутся домой разочарованными, но я знаю этих парней, они отреагируют на это", — приводит слова тренера МЮ BBC.

В восьмом туре Манчестер Юнайтед отправится в гости к Эвертону, а Арсенал примет Астон Виллу.