Англия

Габонец прокомментировал игру против Манчестер Юнайтед.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг дал свою оценку поединку АПЛ, в котором его команда обыграла Манчестер Юнайтед.

"Мы с самого начала знали, что должны доверять процессу. Микель приносит что-то очень хорошее в команду, и все хотят следовать за ним.

Это был очень тяжелый матч, но я очень счастлив, потому что команда сыграла очень хорошо. Здесь долгое время не было побед, так что, конечно, это большая победа. Команда проделала большую работу. Я очень доволен всеми парнями. В поединке все выкладывались по максимуму, поэтому мы победили", — сказал форвард официальному сайту клуба.

Также вашему вниманию предлагается видео гола и обзор матча между Юнайтед и Арсеналом.