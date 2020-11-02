Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Арсенал минимально обыграл Манчестер Юнайтед в центральном матче седьмого тура чемпионата Англии.
Единственный гол в матче на свой счет записал Обамеянг.
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:
Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1
Гол: Обамеянг, 69 (с пенальти)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред (Матич, 62), Мактоминей, Погба — Фернандеш (ван де Беек, 75) — Гринвуд (Кавани, 75), Рашфорд
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Эльнени, Партей, Сака — Виллиан (Мэйтленд-Найлз, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87)
Предупреждения: Фред, Гринвуд, Кавани — Холдинг, Габриэль, Обамеянг