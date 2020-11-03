Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Лидс Юнайтед потерпел на своем поле разгромное поражение от Лестера (1:4).

Подопечные Брендана Роджерса отправили в ворота соперника четыре мяча, тогда как хозяевам удалось лишь единожды забить в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Лидс — Лестер:

Лидс — Лестер 1:4

Голы: Даллас, 48 — Барнс, 2, Тилеманс, 21, 90+1, Варди, 76

Лидс: Меслье, Даллас (Алиоски, 81), Купер, Кох, Эйлинг — Эрнандес (Робертс, 67), Клих, Харрисон, Шеклтон (Поведа, 46), Элдер Кошта — Бэмфорд.

Лестер: Шмайхель — Томас, Фукс, Фофана — Джастин, Тилеманс, Олбрайтон, Барнс (Ундер, 71), Менди, Прат (Мэддисон, 63), — Варди (Морган, 85).

Предупреждения: Даллас — Томас