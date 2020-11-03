Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Фулхэм - Вест Бромвич, Getty Images
03 ноября 2020, 08:56
В рамках седьмого тура английской Премьер-лиги сильнейшего в очном противостоянии выявляли два аутсайдера — Фулхэм и Вест Бромвич.
"Дачники" на своем поле отравили в ворота соперника два безответных мяча и добыли победу, которая стала для них первой после возвращения из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона. Вест Бромвич, в свою очередь, по-прежнему не знает побед.
Смотрите видео голов и обзор матча Фулхэм — Вест Бромвич:
Фулхэм - Вест Бромвич 2:0
Голы: Рид, 26, Айна, 30
Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон — Замбо Ангисса, Лемина (Харрисон, 46), Рид (Кавалейру, 85), Кирни, Лукман (Браян, 90+3), Митрович
Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Аджаи, Иванович, Фурлонг — Ливермор (Соерс, 56), Диангана, Кровинович (Филлипс, 70), Галлахер, Перейра (Робинсон, 56), Эхирн-Грант
Предупреждения: Рид, Лукман, Харрисон, Галлахер, Соерс