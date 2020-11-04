Англия

"Шпоры" намерены продлить соглашение с игроком.

Руководство Тоттенхэма в ближайшее время проведет переговоры с нападающим команды Сон Хын Мином о новом контракте, сообщает Football Insider.

По данным источника, клуб доволен выступлениями корейского футболиста и намерен предложить ему оклад в 200 тысяч фунтов в неделю, сделав его одним из самых высокооплачиваемых игроков.

Напомним, текущее соглашение Сона с Тоттенхэмом истекает в 2023 году. Клуб намерен сохранить форварда как минимум до 2025 года.

Ранее вингер "шпор" Гарет Бэйл прокомментировал свой первый гол после возвращения в команду.