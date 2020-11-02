Англия

Валлийский вингер дал комментарий после матча против Брайтона.

Тоттенхэм в матче седьмого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон и добился победы со счетом 2:1. Решающим голом в поединке отметился Гарет Бэйл спустя три минуты после выхода на замену.

"Это прекрасное чувство, когда ты хочешь что-то изменить, выходя на замену, и приятно снова забить в футболке Тоттенхэма.

Моуриньо сказал: "Просто постарайся изменить ситуацию. Ты должен быть готов, когда будешь на скамейке запасных".

Я не забивал с января! Приятно снова вернуть это чувство гола, надеюсь, я смогу продолжить. Впереди много хороших команд. Мы не сомневаемся, что у нас есть качество, чтобы соревноваться", — приводит слова валлийца BBC.