Англия

Английский нападающий Саутгемптона рискует пропустить оставшиеся матчи своего клуба в 2020-м году.

Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на слова главного тренера Саутгемптона Ральфа Хазенхюттля, английский форвард "святых" Данни Ингз будет вынужден пропустить от четырех до шести недель, которые уйдут на восстановление от перенесенной футболистом операции на колене.

Данни Ингз принял участие в предыдущей игре своей команды в Английской Премьер-лиге в гостях у бирмингемской Астон Виллы и помог Саутгемптону добыть три очка в результативном поединке (4:3). К несчастью, игра для нападающего завершилась досрочно уже на 85-й минуте, когда он был заменен по причине полученного повреждения, которое затем оказалось слишком серьезным. Однако Ингз успел забить четвертый мяч своей команды на 58-й минуте, который и стал в итоге решающим для успеха подопечных Хазенхюттля.

Данни Ингз пополнил состав Саутгемптона в начале июля 2019-го года, перейдя из Ливерпуля за 22,2 млн евро — по данным ресурса Transfermarkt. В составе "святых" он суммарно принял участие в 75 поединках во всех турнирах, забив 38 голов и отдав восемь голевых передач.

Матч следующего тура Английской Премьер-лиги для Саутгемптона пройдет в домашних условиях. Соперником станет Ньюкасл Юнайтед, а сама игра пройдет 6 ноября, и начнется в 22:00.