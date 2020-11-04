Англия

Французский центрбек, скорее всего, отправится за игровой практикой в другой клуб.

Центральный защитник Вильям Салиба вернулся минувшим летом в Арсенал из Сент-Этьена, где он продолжал выступать на правах аренды после полноценного трансфера в стан "канониров" в 2019 году.

Руководство лондонского клуба видело 19-летнего француза в качестве ключевого центрбека на текущий сезон, однако уровень игры и подготовки футболиста не впечатлил тренерский штаб Арсенала. Главный тренер команды Микель Артета высказался о будущем Салиба на Эмирейтс.

"Мне надоела ситуация с Салиба, потому что в последние несколько дней мы пытались найти способ предоставить ему немного игровой практики. Я объяснил, что ему нужен был переходный год, когда Арсенал оформил его трансфер и отправил в аренду в Сент-Этьен. По многим причинам этого не произошло — у него не было того переходного года, и ему нужно пройти через это".

"На данный момент, с таким количеством центральных защитников в нашей команде, нам пришлось исключить его из состава, что очень неприятно и болезненно. Теперь у нас есть травмы, и мы могли бы использовать его, но это часть нашей работы".

"В последние несколько дней трансферного окна мы, конечно, пытались найти правильный клуб для Салиба, но не смогли. Мы рассмотрим ситуацию в следующие несколько недель, сядем с ним и посмотрим, что лучше всего сделать. Но это также будет зависеть от его видения ситуации и имеющейся конкуренции на его позиции", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Стоит отметить, что сумма перехода Вильяма Салиба из Сент-Этьена в Арсенал летом 2019 года составила 30 миллионов евро по данным Transfermarkt.