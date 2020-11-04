Англия

Многолетний конфликт между центрбеком и Всемирным антидопинговым агентством подошел к своему завершению.

Центральный защитник Мамаду Сахо получил отстранение от футбола в апреле 2016 года после того, как в его организме обнаружили жиросжигающее вещество во время проверки на применение запрещенных препаратов.

Французский центрбек тогда выступал за Ливерпуль и пропустил финал Лиги Европы против Севильи из-за предварительного 30-дневного бана, хотя позже расследование показало, что обнаруженный в организме футболиста хигенамин не был в списке запрещенных.

После этого Сахо потребовал серьезную финансовую компенсацию от Всемирного антидопингового агентства в размере 13 миллионов фунтов стерлингов, поскольку эта ситуация негативно повлияла на его репутацию и репутацию его бренда.

Несмотря на то, что представители WADA сначала отрицали свою вину, сейчас они извинились перед французом и согласились выплатить ему сумму за причиненный ущерб, однако ее размер не уточняется.

"WADA признает, что не следовало делать преждевременный клеветнические обвинения, которые имели место быть в первом и втором заявлениях для прессы с учетом того, что Сахо был оправдан УЕФА. WADA признает, что мистера Сахо не нарушал антидопинговые правила УЕФА, не жульничал, не собирался получать какое-либо преимущество и действовал добросовестно".

"WADA сожалеет о вреде, нанесенном неправдивыми обвинениями репутации мистера Сако, и о причиненных ему страданиях и обидах. Чтобы показать искренность этих извинений, WADA согласилось со своими страховщиками выплатить мистеру Сахо значительную сумму ущерба и взять на себя некоторые расходы", — сказано в заявлении WADA для Sky Sports.