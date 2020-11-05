Англия

Нынешнее соглашение бразильского хавбека истекает летом 2023 года.

Опорный полузащитник Фабиньо видит свое будущее в Ливерпуле, с которым хотел бы подписать новое соглашение. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний бразилец счастлив защищать цвета "красных" и не рассматривает варианты с трансфером в другой клуб.

У Фабиньо состоялся личный разговор с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом, во время которого футболист интересовался о будущем векторе развития команды.

Отметим, что нынешний контракт бразильского хавбека с Ливерпулем истекает летом 2023 года. В конце октября этого года он получил небольшую травму, из-за которой пропустил матчи с Вест Хэмом и Аталантой.