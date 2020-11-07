Англия

Football.ua представляет анонс матча восьмого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче восьмого тура Премьер-лиги Эвертон сойдется в домашнем противостоянии с Манчестер Юнайтед.

Суббота, 7 ноября, 14:30. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Предстоящий поединок против "ирисок" может стать последним для Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" потерпели поражение от Истанбул Башакшехир в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а матчем ранее впервые за 14 лет уступили Арсеналу на Олд Траффорд. Как минимум краткосрочным спасением для норвежского специалиста станет только победа над Эвертоном, хотя сколько уже раз Оле-Гуннар был близок к увольнению, но в конечном итоге сохранял рабочее место?

На старте сезона проблемы в обороне у Манчестер Юнайтед прослеживались невооруженным глазом, но после разгромной победы над Ньюкаслом у болельщиков манкунианцев появилась надежда, что это осталось в прошлом. Успехи в Лиге чемпионов продемонстрировали неслучайность той победы над "сороками", когда МЮ в гостях обыграл ПСЖ благодаря реализованному пенальти Бруну Фернандеша и голу Маркуса Рашфорда, а затем дома уничтожил РБ Лейпциг.

Но, опять же, позже Солскьяер не придумал абсолютно ничего, чтобы вскрыть оборону Арсенала, тогда как прессинг команды Микеля Артеты был на высоком уровне, в отличие от соперника. Как итог, 15 место в турнирной таблице, пусть и с одним поединком в запасе, а неожиданное поражение от Башакшехира лишь увеличило количество слухов о переговорах боссов Манчестер Юнайтед с Маурисио Почеттино.

А вот Эвертон блестяще начал новый сезон Премьер-лиги, когда "ирискам" удалось не только обыграть Тоттенхэм в первом туре (1:0), но и продолжить свой победный путь в матчах против Вест Бромвича (5:2), Кристал Пэлас (2:1) и Брайтона (4:2). Лидерство подопечных Карло Анчелотти в турнирной таблице сохранилось и после мерсисайдского дерби с Ливерпулем, когда в компенсированное ко второму тайму время система VAR зафиксировала минимальный офсайд у Мане и отменила гол, а финальный свисток арбитра "объявил" о ничьей — 2:2.

Тем не менее, Эвертон ожидал закономерный спад, а причиной этому стала потеря ключевых футболистов то из-за травм, то из-за дисквалификации. Регулярно забивающий в текущем сезоне АПЛ Доминик Калверт-Льюин лишился тех партнеров по команде, которые снабжали его мячами. Ришарлисон до сей поры отбывает дисквалификацию за удаление в матче с Ливерпулем, а Хамес Родригес, начавший успешно реанимировать свою карьеру после перехода из Реала, никак не может полностью оправиться от травмы.

С учетом вышесказанного, Эвертон сперва уступил набирающему ход Саутгемптону, а затем такой же сценарий повторился в матче с Ньюкаслом. Впрочем, это блекнет на фоне неразберихи в стане будущего соперника "ирисок", по итогам матча с которым вернуться на победную тропу — идеальная возможность. Да и непростой календарь Манчестер Юнайтед ввиду участия в Лиге чемпионов сейчас играет в пользу команды Карло Анчелотти.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить непросто. На победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,41, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Гбамен, Дэвис, Голдфри, Делф, Ришарлисон — Байи.

Под вопросом: Коулман, Родригес, Хоулгейт, Гомеш — Лингард, Линделеф, Теллес.

прогноз 2:1

Никита Евтушенко, Football.ua