Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок АПЛ.
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07 ноября 2020, 12:20
В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле примет Манчестер Юнайтед.
Букмекеры небольшое преимущество отдают команде Солскьяера. Так, компания Parimatch предлагает на победу Юнайтед коэффициент 2,41.
Успех "ирисок" в поединке оценен в 2,95. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,50.
Матч Эвертон — Манчестер Юнайтед начнется 7-го ноября в 14:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.