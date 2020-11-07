Англия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок АПЛ.

В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

Букмекеры небольшое преимущество отдают команде Солскьяера. Так, компания Parimatch предлагает на победу Юнайтед коэффициент 2,41.

Успех "ирисок" в поединке оценен в 2,95. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,50.

Матч Эвертон — Манчестер Юнайтед начнется 7-го ноября в 14:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.