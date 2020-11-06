Англия

Главный тренер лондонского Челси раскрыл подробности состояния своих подопечных перед игрой в рамках восьмого тура АПЛ.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси проведет домашнее противостояние с Шеффилд Юнайтед. Официальный сайт "пенсионеров" приводит слова наставника команды Фрэнка Лампарда о текущих кондициях футболистов, которые он озвучил во время традиционной пресс-конференции за день до игры.

"Пулишич не готов играть, — уже с первого своего тезиса англичанин создал повод для дальнейшей дискуссии, — у него все еще болит подколенное сухожилие, и он не тренируется".

Напомним, что американец отказался от разминки перед игрой прошлого тура против Бернли (3:0, победа "синих") из-за именно из-за подобного дискомфорта.

"В середине недели он мало тренировался, чувствовал себя некомфортно, поэтому мы должны продолжать процесс его восстановления", — подытожил вопрос о Кристиане Лампард.

Впрочем, у Челси будет и кадровое пополнение: "Кепа восстановился (после проблем с плечом — ред.). Он все еще набирает тонус, но завтра он будет в команде".

Лондонский клуб, по всей видимости, не сможет рассчитывать в предстоящей игре на немецкого полузащитника Кая Хаверца. На вопрос о готовности игрока сыграть уже в матчах за свою национальную команду Лампард сообщил, что "не может ничего сказать". "Мы должны сначала подождать, пока у него исчезнут симптомы, а затем, у него должен будет быть отрицательный результат теста, так что, на данный момент, ничего не ясно", — сообщил англичанин. Напомним, что у Хаверца ранее был выявлен коронавирус COVID-19.

Потерю Пулишича в двух предыдущих матчах Лампард компенсировал с помощью нападающего Тимо Вернера, который оформил один мяч в ворота Бернли на Терф Мур, а затем дважды шокировал французский Ренн в рамках Лиги чемпионов УЕФА (3:0). "Тимо провел много игр, но в моей работе всегда есть баланс с игровым временем для футболистов, которые играют хорошо, получают от этого удовольствие, находят свой путь в команде и налаживают отношения, и чувствуют лигу, если они в ней новички", — резюмировал главный тренер Челси.

Встреча на Стэмфорд Бридж пройдет в субботу, 7 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени.