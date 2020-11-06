Англия

Испанский главный тренер Манчестер Сити рассказал о состоянии своей команды перед главным матчем тура в АПЛ.

Манчестер Сити в рамках восьмого тура Английской Премьер-лиги предстоит сыграть домашний поединок против действующего чемпиона страны — Ливерпуля. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола в своем предматчевом интервью, как сообщает официальный сайт клуба, поделился ожиданиями от будущей игры, сравнив ее значение с президентскими выборами в США.

Испанский специалист еще перед матчем с Олимпиакосом (3:0) сообщал, что состояние аргентинского форварда Серхио Агуэро "улучшается с каждым днем, но не так быстро, как этого бы хотелось". В итоге, нападающий Сити не успеет восстановиться после повреждения и перед игрой с "красными": "Он не готов", — коротко ответил на вопрос журналиста Гвардиола.

Результат предстоящей битвы на Этихаде будет крайне важен для обеих команд, но наставник Манчестер Сити больше смотрит в сторону длительной борьбы по ходу всего сезона: "Это важная игра, но, как и президентские выборы в США, нужно подсчитывать все голоса. Есть много очков, за которые нужно бороться. Это всего лишь наша седьмая игра в АПЛ в этом сезоне".

"Мы знаем, что должны показать хорошую игру для того, чтобы обыграть их, мы как выигрывали, так и проигрывали в прошлом. Мы сделаем все возможное, чтобы одолеть их на этот раз", — расставил акценты наставник, с учетом последних двух встреч между "горожанами" и "красными", в которых они обменялись победами.

"В прошлом году они были сильнее, — вспоминает Гвардиола, — они долгое время были исключительной командой с исключительным наставником. Когда вы играете против таких команд, как Ливерпуль, у вас всегда бывают моменты, когда вам приходится испытывать тяжелые моменты. Мы знаем это, но мы должны их обыграть. Будут моменты взлета и падения. Нам нужно рискнуть и проявить терпение", — очертил ожидания от предстоящей игры главный тренер Манчестер Сити.

Противостояние на Этихад Стэдиум состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 18:30 по киевскому времени.