Англия

Подопечным Грэма Поттера не удалось оторваться от зоны вылета (0:0).

События восьмого тура Английской Премьер-лиги открывала пятничная игра на поле Амекс Стэдиум, в которой сражались представители нижней половины турнирной таблицы.

Хозяева уверенно оставили за собой первый тайм, уже на второй минуте создав угрозу воротам оппонентов. Однако, как и Уэлбек перед перерывом, свой верный шанс не смог реализовать Тарик Лэмпти. Гости, в свою очередь, создали лишь один опасный момент за первые 45 минут — Мэттью Лоутон опустил мяч на перекладину ударом со средней дистанции.

"Чайки" обостряли и по возвращению на футбольное поле после перерыва, но взрывной отрезок в их исполнении на исходе полного часа игры так и не был отмечен забитыми мячами. Бернли за второй тайм так и разу и не пробил в створ ворот оппонентов.

Брайтон — Бернли 0:0

Брайтон: Райан — Лэмпти, Уэбстер, Велтман (Джханбакш, 83), Берн — Гросс, Уайт, Биссума — Лаллана — Мопе, Уэлбек (Конноли, 86).

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — МакНейл, Вествуд, Браунхилл, Брэди — Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70).

Предупреждение: Биссума