Англия

"Шпоры" как минимум временно поднялись на первую строчку в турнирной таблице.

Тоттенхэм отправился в гости к Вест Бромвичу в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги, где добыл минимальную победу.

Автором единственного гола в этом матче стал нападающий Харри Кейн, который на 88-й минуте откликнулся на передачу Мэтта Доэрти и замкнул ее ударом головой.

Таким образом, благодаря этой победе Тоттенхэм стал лидером турнирной таблицы, однако свои матчи восьмого тура еще не провели Лестер и Ливерпуль.

Вест Бромвич — Тоттенхэм 0:1

Гол: Кейн, 88

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бартли, О`Ши, Таунсенд — Ливермор (Эдвардс, 89), Кровинович, Галлахер — Робинсон (Диангана, 67), Грант (Филлипс, 84).

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Алдервейрелд, Дайер, Регилон — Хейбьерг, Сиссоко (Винисиус, 79), Ндомбеле (Ло Чельсо, 64) — Бэйл (Лукас Моура, 78), Кейн, Сон Хын Мин.

Предупреждение: Бартли