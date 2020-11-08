Англия

Мяч в ворота Вест Бромвича стал для англичанина юбилейным в чемпионате Англии.

Тоттенхэм избежал потери очков в матче восьмого тура английской Премьер-лиги с Вест Бромвичем благодаря единственному голу Харри Кейна на 88-й минуте.

При ничейном счете в концовке встречи английский форвард откликнулся на передачу Мэтта Доэрти и замкнул ее ударом головой, после чего "шпоры" как минимум временно стали лидерами турнирной таблицы.

Стоит отметить, что взятие ворот Вест Бромвича стало для Харри Кейна 150-м в рамках чемпионата Англии.

В текущем сезоне АПЛ футболист забил семь голов и отдал восемь результативных передач в восьми проведенных матчах.