Англия

Грег Кларк остался без работы после одной неудачной фразы.

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк покинул свою должность, сообщает официальный сайт организации.

Известно, что функционер ранее попал в скандал, использовав на заседании комитета фразу "цветные футболисты". Позже Кларк принес публичные извинения.

Также бывший председатель опубликовал на сайте ФА заявление, в котором он утверждает, что и сам планировал уйти в отставку, а скандал лишь поспособствовал этому.

"Мы также хотели бы подтвердить, что как организация мы абсолютно привержены тому, чтобы делать все, что в наших силах, для поощрения разнообразия, решения проблемы неравенства и борьбы со всеми формами дискриминации в игре", — идется в заявлении ФА Англии.

Ранее сообщалось, что поединок Лиги наций между Англией и Исландией под угрозой срыва.