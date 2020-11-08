Лига наций

Поединок Лиги наций УЕФА может быть перенесен на нейтральную территорию или отменен.

В рамках шестого тура Лиги наций УЕФА в группе А2 должен пройти поединок между национальными командами Англии и Исландии. Однако помешать этому случиться может недавнее решение правительства Великобритании относительно контроля за пересечением границ страны.

Ключевым в данной ситуации является запрет правительства Великобритании на пересечение границы для гостей, не являющихся гражданами Великобритании, которые прибывающих из Дании. Причиной такому решению послужили исследования относительного нового штамма коронавируса, который передается от норок к человеку. В частности, уже зафиксировано 214 подобных случаев, а правительство Дании выдало указ об уничтожении 17 млн животных (!) на 1139 норковых фермах.

Преградой к посещению исландцами стадиона Уэмбли может стать их участие в гостевом поединке с Данией в Копенгагене (15 ноября), за три для до встречи с англичанами.

"В отличие от других поездок в Великобританию, из этой политики карантина не будет никаких исключений", — заявляло министерство здравоохранения Великобритании.

Теперь, Футбольная ассоциация Англии ожидает разъяснений от правительства по поводу сложившейся ситуации. Тем временем, ограничения вступили в силу в 04:00 по Гринвичу в субботу, 8 ноября, и могут быть пересмотрены только через неделю, как сообщило Министерство транспорта.

Согласно новым правилам, граждане Великобритании и владельцы визы могут вернуться из Дании, но им придется изолироваться вместе со всеми членами своей семьи на 14 дней.

Как сообщает BBC, вариант с изменением расписания сторонами в данный момент не рассматривается.

Это означает, что представителям Дании из английской Премьер-лиги, возможно, также придется изолироваться на 14 дней после возвращения, если они поедут в страну для выполнения международных обязанностей. Это коснется вратари Каспера Шмейхеля (Лестер) и Йонаса Лессля (Эвертон), защитники Андреаса Кристенсена (Челси) и Янника Вестергора (Саутгемптон), а также полузащитник Пьера-Эмиля Хойбьерга (Тоттенхэма), которые включены в заявку своей сборной.

Под действие данных ограничений могут попасть и представители шведской сборной: защитники Виктор Линделоф (Манчестер Юнайтед) и Эмиль Крафт (Ньюкасл), а также голкипер Робин Олсен (Эвертон).

Стоит отметить, что правила ФИФА, выпущенные в начале пандемии, позволяют клубам отстранять игроков от международных сборов, если существует риск заражения коронавирусом.

Также, в протоколах УЕФА о коронавирусе указывается, что международные матчи можно перенести на иную дату, установленную УЕФА, или провести встречу в нейтральном месте, если это необходимо.

Матч Англия — Исландия запланирован на 15 ноября.