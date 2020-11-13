Англия

Тренер Вулверхэмптона в интервью Sky Sports рассказал об аспектах работы в английском клубе.

Добыв победу в Чемпионшипе в первом же сезоне на посту главного тренера Вулверхэмптона португальский специалист Нуну Эшпириту Санту вывел команду на седьмое место в АПЛ. Он придерживается не самой популярной в футболе тактики — 3-4-3.

В интервью Sky Sports Эшпириту Санту рассказал, как действует его команда в защитной линии, в атаке, и других тонкостях игры “волков”.

Коуди играет со спины

“Мы стараемся получить преимущество от Конора и ширины защитной линии. Это хороший способ начать атаку с помощью длинного паса, которым владеет Коуди. Ширина нашей защитной линии — это один из шаблонов, которые мы привили команде после выхода из Чемпионшипа”.

Это можно проследить в одной из последних игр против Кристал Пэлас, когда дебютант команды Райан Айт-Нури, после прострела, открыл счет в матче.

“Это был дебютный гол для Райана, и я очень счастлив за него. Я думаю, что для него было очень важно забить дебютный гол в АПЛ в первом же матче”.

Компактная игра при защите

В то время, как защитная линия Вулверхэмптона обычно строится из трех защитников, в момент потери мяча и контратаки от соперника эта линия перестраивается в пять игроков обороны. Только Ливерпуль и Манчестер Сити продемонстрировали лучшие показатели в оборонительных действиях в АПЛ после повышения в классе "волков".

“Когда вы атакуете, у вас должна быть ширина, а когда защищаетесь, думайте про компактность. Все должны близко располагаться друг к другу, чтобы начать защищаться. Моя главная идея состоит в том, что игроки должны размещаться компактно когда защищаются, и создавать ширину при атаке”.

Дриблинг – важное качество для футболиста

В Вулверхэмптоне играют одни из лучших дриблеров в АПЛ. К примеру – Адама Траоре. Испанец выполнил больше всех обводок в турнире с начала прошлого сезона. Но он не единственный крутой дриблер в команде.

“Адама умеет использовать свой дриблинг. Но у нас есть и Нету, который также в этом компоненте хорош. Это те футболисты, которые могут обвести при игре один в один, и мы можем этим воспользоваться”.

Своим дриблингом Даниэль Поденсе вынудил ошибиться Кевина Де Брюйне в матче против Манчестер Сити в начале сезона, и отдал передачу на Рауля Хименеса, который открыл счет. Найти таких футболистов – ключ к успеху.

“Это один из моментов, когда вы действительно можете нарушить баланс. Если у вас есть футболисты, способные обвести один в один, это очень хорошо. Но стоит упомянуть, что организация вашей игры должна позволить таким игрокам найти пространство в случае обводки. Мы должны больше владеть мячом, чтобы дать Траоре, Нето и Поденсе искать свободное пространство”.

Наличие бегунков при контрнаступлениях

Хоть Нуну и заявил о своем намерении в этом сезоне больше ориентироваться на владении мячом, контратаки – основа успеха клуба на поле. У Вулверхэмптона самые быстрые вингеры в АПЛ, и благодаря им Хименес забил в первом же моменте в матче против Шеффилд Юнайтед в стартовом туре.

“В современном футболе бегунки – важная часть игры. Это те парни, которые могут нарушить баланс защиты, волоча игроков за собой. Вы можете заметить, что наш форвард Хименес наблюдает за движениями на флангах, чтобы занять нужную ему позицию в штрафной площади. Когда футболист получает мяч, тогда активизируются бегунки. Это создает проблемы защитникам. Проще говоря, бегунки – те, кто создает нужное пространство для финишеров”.

Нестандартные решения в простых ситуациях

Иногда нападающий сам ищет себе место при атаке. Хименес забил гол в ворота Ньюкасла, пребывая в нестандартной позиции на подступах к штрафной площади.

“Я не говорил Хименесу в игре против Ньюкасла искать себе позицию самому. У команды соперников достаточно крупногабаритных футболистов. Это связано с инстинктами, когда он сам находит себе место. У Рауля эти инстинкты хорошо развиты. Он забил очень хороший мяч, потрясающе исполнил”.

Введение новых талантов в систему

Адаптация для молодых футболистов в АПЛ достаточно сложна, и это признает сам Нуну.

“Чтобы адаптироваться к новому турниру, ты должен очень много работать над собой. Мы понимаем, что молодой парень не может просто выйти и блистать, поэтому готовы ждать”.

“У нас уже есть основной состав. Если кто-то выпадает, футболист, который его заменит, должен играть не хуже. Это словно пазл”.

Хорошо, когда все идет по плану

Когда все получается так, как обговаривалось, как это было с голом Нету в матче против Фулхэма, появляется надежда и вера в то, что все делается не зря.

“В матче с Фулхэмом нам повезло, что Нету сумел воспользоваться своим моментом. Но это показывает, что тренировки проходят не зря. Это часы работы, которую мы проводим вместе с игроками. Если эти парни достигают успехов, то дают понять нам, что все не напрасно. Это создает уникальность команды”.

Когда все не так хорошо, как должно быть

Конечно, у “волков” тоже бывают неудачные матчи. Вспомнить недавнее поражение Лестеру на выезде (0:1). На это Нуну отвечает: “Вы выбираете только хорошие матчи. Мы работаем каждый день, чтобы ошибок в нападении и защите было все меньше. Мы больше говорим с футболистами о плохих играх, чем о хороших”.

Источник: Sky Sports

Перевод: Football.ua