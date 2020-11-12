Англия

Бывший английский форвард считает, что ФА вряд ли назначит на эту должность темнокожего человека.

Грег Кларк покинул ​пост председателя Футбольной ассоциации Англии после того, как он попал в скандал из-за фразы "цветные футболисты", сказанной им на одном из заседаний.

Узнав об отставке Кларка, стать новым председателем ФА изъявил желание бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии Эмиль Хески, ныне работающий над развитием женского футбола в Лестере.

"Иногда хочется сделать такой большой прыжок в своей карьере. Я знаю, что в футболе меня уважают так же, как и всех остальных. Но также я знаю, что есть множество других кандидатов, которые хотели бы занять эту должность".

"Я буду очень удивлен, если новым председателем станет темнокожий человек. Впрочем, меня очень удивит, если назначат кого-то, кто действительно связан с футболом. Я думаю, есть определенный список людей, которые не имеют никакого отношения к футболу, и они попытаются привести кого-то именно из этого списка", — приводит слова Хески iNews.