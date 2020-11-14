Англия

Игрок имеет шанс переехать на Энфилд.

Руководство Ливерпуля обратило внимание на защитника Олимпиакоса Рубена Семеду, который может перейти в стан "красных" во время зимнего трансферного окна, сообщает Express.

Известно, что мерсисайдцы вынуждены искать игрока в оборону, так как на длительный срок из-за травм вылетели Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

Отмечается, что Ливерпуль может и не дожидаться зимы, а подписать какого-либо защитника среди свободных агентов.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы планируют предложить новый контракт ван Дейку и Фабиньо.