Игрок имеет шанс переехать на Энфилд.
Рубен Семеду, getty images
14 ноября 2020, 06:53
Руководство Ливерпуля обратило внимание на защитника Олимпиакоса Рубена Семеду, который может перейти в стан "красных" во время зимнего трансферного окна, сообщает Express.
Известно, что мерсисайдцы вынуждены искать игрока в оборону, так как на длительный срок из-за травм вылетели Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.
Отмечается, что Ливерпуль может и не дожидаться зимы, а подписать какого-либо защитника среди свободных агентов.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы планируют предложить новый контракт ван Дейку и Фабиньо.