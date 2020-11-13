Англия

Мерсисайдцы хотят подписать новые соглашения.

Ливерпуль желает продлить контракты с Вирджилом Ван Дейком и Фабиньо, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что мерсисайдцы начнут переговорный процесс в марте 2021 года.

Оба футболиста сейчас залечивают травмы, но в клубе сполна оценили их вклад в успехи, и хотят вознаградить игроков новыми предложениями.

Контракт Ливерпуля с Ван Дейком, как и с Фабиньо, действителен до лета 2023 года.

Напомним, что из-за большого количества травм "красные" ищут усиление линии обороны и интересуются Милитаном.