Англия

Нападающий мог сменить прописку в межсезонье.

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес заявил, что в прошлое трансферное окно у него им интересовались Ювентус и Манчестер Юнайтед.

"В один день мне стало известно, что Манчестер Юнайтед и Ювентус хотят заполучить меня, и я знаю, что были достигнут определенный прогресс в переговорах. Но итоговое соглашение так и не было достигнуто.

По правде говоря, я очень счастлив в Вулверхэмптоне. Нет ничего плохого в том, чтобы быть в месте, где тебе хорошо. В команде знают, что я не удовлетворен своей формой, я всегда ищу большего", — сказал Хименес TUDN.

Ранее сообщалось, что защитник Вулверхэмптона выразил готовность выступать за сборную Украины.