Испанец может последовать за Хамесом в стан "ирисок".
Иско, getty images
14 ноября 2020, 10:48
Руководство Эвертона рассматривает вариант с приобретением у мадридского Реала полузащитника Иско в ближайшее трансферное окно, утверждает Le10Sport.
По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти лично попросил клуб купить испанского футболиста, с которым он работал в стане "бланкос".
Отмечается, что Реал готов отправить Иско в аренду в январе. Напомним, в предыдущее трансферное окно из Мадрида в Эвертон перешел хавбек Хамес Родригес.
Ранее сообщалось, что менеджер Реала Зинедин Зидан больше не рассчитывает на Иско в дальнейшем.