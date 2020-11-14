Англия

Испанец может последовать за Хамесом в стан "ирисок".

Руководство Эвертона рассматривает вариант с приобретением у мадридского Реала полузащитника Иско в ближайшее трансферное окно, утверждает Le10Sport.

По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти лично попросил клуб купить испанского футболиста, с которым он работал в стане "бланкос".

Отмечается, что Реал готов отправить Иско в аренду в январе. Напомним, в предыдущее трансферное окно из Мадрида в Эвертон перешел хавбек Хамес Родригес.

Ранее сообщалось, что менеджер Реала Зинедин Зидан больше не рассчитывает на Иско в дальнейшем.