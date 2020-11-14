Англия

Форвард высказался о работе с португальцем.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн рассказал о влиянии главного тренера Жозе Моуриньо на команду.

"Очевидно, Жозе — победитель на всех уровнях, он пришел в команду с этой аурой вокруг себя, и он хочет побеждать здесь.

Это просто вселяет в команду уверенность. Он великий человек с большим опытом, так что мы, игроки, можем только смотреть на это и получать уверенность от него. У нас были прекрасные отношения с тех пор, как он прибыл в Тоттенхэм", — цитирует Кейна Goal.

Ранее сам Моуриньо заявил, что нынешний Тоттенхэм мог бы стать чемпионом в других европейских чемпионатах.