Португалец оценил силу своей команды.
Жозе Моуриньо, getty images
09 ноября 2020, 06:28
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что его команда была бы лидером во многих других чемпионатах.
"Я бы сказал, что эта команда могла бы стать чемпионом во многих европейских странах. В Премьер-лиге сложнее всего сделать это, потому что в Премьер-лиге можно хорошо провести сезон, набрать много очков, но, в конце концов есть Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Лестер, Арсенал.
Так что вы можете хорошо провести сезон и стать быть чемпионом. Что мы можем сделать? Мы играем матч за матчем. Мы стараемся побеждать, нас не волнуют другие результаты", — цитирует Моуриньо Goal.
Напомним, в последнем поединке АПЛ "шпоры" минимально обыграли Вест Бромвич на выезде.