Англия

Португалец оценил силу своей команды.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что его команда была бы лидером во многих других чемпионатах.

"Я бы сказал, что эта команда могла бы стать чемпионом во многих европейских странах. В Премьер-лиге сложнее всего сделать это, потому что в Премьер-лиге можно хорошо провести сезон, набрать много очков, но, в конце концов есть Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Лестер, Арсенал.

Так что вы можете хорошо провести сезон и стать быть чемпионом. Что мы можем сделать? Мы играем матч за матчем. Мы стараемся побеждать, нас не волнуют другие результаты", — цитирует Моуриньо Goal.

Напомним, в последнем поединке АПЛ "шпоры" минимально обыграли Вест Бромвич на выезде.