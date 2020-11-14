Англия

Футболист отреагировал на полученную травму.

Защитник Ливерпуля и сборной Англии Джо Гомес прокомментировал травму колена, из-за которой игрок вынужден будет пропустить длительный срок.

Путь к выздоровлению уже начался. Я был в такой ситуации раньше, я знаю, что нужно делать, и я вернусь лучше и сильнее, чем когда-либо.

Я явно расстроен, но это часть Божьего плана, и я верю, что на все есть причина. Я хотел бы поблагодарить всех за их добрые пожелания и сообщения поддержки. Я сосредоточен на своем выздоровлении и всячески поддерживаю своих товарищей по команде. До скорой встречи.", — написал Гомес в Twitter.

Ранее английские СМИ сообщали, что футболист, вероятно, в текущем сезоне больше не сыграет.