Англия

Французский центрбек пока не оправдывает возложенные на себя надежды на Эмирейтс.

Центральный защитник Вильям Салиба вернулся минувшим летом в Арсенал из Сент-Этьена, где он продолжал выступать на правах аренды после полноценного трансфера в стан "канониров" в 2019 году.

В руководстве лондонского клуба рассчитывали, что 19-летний француз, за которого заплатили 30 миллионов евро, станет игроком стартового состава уже в текущем сезоне, однако уровень игры и подготовки футболиста не впечатлил тренерский штаб Арсенала.

Неожиданный регресс Салиба после возвращения из Сент-Этьена, где он выглядел даже лучше ныне успешно выступающего в Лестере Уэсли Фофана, не мог не удивить, но, как сообщает журналист Кике Марин, на это есть своя причина.

По информации источника, отец и мать Салиба умерли в короткий промежуток времени, что сильно ударило по молодому центрбеку в эмоциональном плане и повлияло на его уровень выступлений.

Несмотря на исключение Вильяма из заявки на матчи АПЛ, главный тренер Арсенала Микель Артета по-прежнему рассчитывает на француза и готов предоставить ему время на адаптацию.