Англия

Представитель игрока намекнул на вероятный трансфер.

Грациано Баттистини, агент защитника Манчестер Юнайтед Эрика Байи, заявил, что игрок может покинуть команду, если не будет получать игровую практику.

"Если ему представят хорошие шансы, я считаю, что он может быть важным игроком, решающим некоторые проблемы команды. Если всего этого не произойдет, ясно, что ситуацию с будущим нужно будет оценить", — сказал он CMIT TV.

Также Goal отмечает, что за положением дел Байи в стане "манкунианцев" активно наблюдает Милан.

Напомним, в прошлом месяце защитник получил очередную травму, из-за чего вынужден пропустит несколько недель.