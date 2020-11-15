Представитель игрока намекнул на вероятный трансфер.
Эрик Байи, getty images
15 ноября 2020, 15:23
Грациано Баттистини, агент защитника Манчестер Юнайтед Эрика Байи, заявил, что игрок может покинуть команду, если не будет получать игровую практику.
"Если ему представят хорошие шансы, я считаю, что он может быть важным игроком, решающим некоторые проблемы команды. Если всего этого не произойдет, ясно, что ситуацию с будущим нужно будет оценить", — сказал он CMIT TV.
Также Goal отмечает, что за положением дел Байи в стане "манкунианцев" активно наблюдает Милан.
Напомним, в прошлом месяце защитник получил очередную травму, из-за чего вынужден пропустит несколько недель.