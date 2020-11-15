Англия

Футболист может перейти в Барселону в ближайшем будущем.

Барселона и Манчестер Сити возобновили переговоры о трансфере защитника "горожан" Эрика Гарсии, утверждает Sport.es.

По данным источника, каталонцы готовы приобрести футболиста уже в январе, и англичане также не станут удерживать игрока.

Отмечается, что единственным камнем преткновения остается стоимость Гарсии, ведь Сити требует за защитника не меньше 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Гарсии также рассматривает мадридский Реал в качестве возможной замены Серхио Рамосу.