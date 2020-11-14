Испания

Мадридцы рассматривают и худший сценарий.

Реал определился со списком возможных кандидатов на смену Серхио Рамосу.

Если с испанским защитником не удастся договориться о новом контракте, то Реал попытается подписать Эрика Гарсию или Пау Торреса, сообщает Sport.es.

Напомним, что Реал предложил Рамосу новый двухлетний контракт со снижением зарплаты на 20%, но футболист не согласен получать 12 млн евро в год и настаивает на подписании контракта на 3 года.

Несколько европейских топ-клубов, включая Ювентус, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, готовы предложить контракт Рамосу.