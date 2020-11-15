Англия

Португалец не сумел найти общий язык со специалистом, возглавившим "лис" в 2017 году.

Бывший полузащитник Лестера Адриен Силва, перешедший в Сампдорию в минувшее трансферное окно на правах свободного агента, нелестно высказался о нынешнем наставнике Сент-Этьена Клоде Пюэле.

В 2017 году французский специалист стал новым главным тренером Лестера вместо Крейга Шекспира, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. О периоде работы с Пюэлем у Адриена Силвы остались негативные воспоминания.

"Было очень грустно, ведь я не смог принести пользу команде при Шекспире. Его уволили в то время, когда я не мог играть. Для меня это стало негативным моментом, потому что тренера, который привел меня в Лестер, больше не было. Был другой тренер — Клод Пюэль".

"Опыт работы под его руководством — не очень хороший, потому что мы были не на одной волне. Тот момент, когда переходишь от тренера, который хочет видеть меня в команде и ежедневно поддерживает, к другому, который полностью обо мне забыл. Это стало большим барьером", — заявил Адриен Силва в интервью The Athletic.

В текущем сезоне Адриен Силва провел в футболке Сампдории четыре поединка во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями и заработал два предупреждения. 31-летний португалец в большинстве своем оказывается вне стартового состава, проведя на поле всего 133 минуты.