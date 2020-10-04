Португальский хавбек продолжит карьеру в Серии А.
Адриен Силва, Getty Images
04 октября 2020, 09:33
Сампдория на своем официальном сайте объявила о трансфере полузащитника Адриена Силвы из Лестера.
31-летний португалец перешел в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт до лета 2022 года.
В прошлом сезоне Адриен Силва выступал на правах аренды за Монако, за который он провел 25 поединков и отдал 2 результативные передачи.
Минувшим летом сообщалось, что в подписании португальского хавбека было заинтересовано киевское Динамо.