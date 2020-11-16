Англия

Специалист поделился мнением о проигрыше команды.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение свои подопечных в матче Лиги Наций против Бельгии (2:0).

"Конечно, нам не нравится проигрывать игры, но я бы хотел отдать должное команде. Хорошо защищались и создавали проблемы сопернику. Сыграли креативно, горжусь парнями. Против лучших в мире команд получаются сложные и напряженные матчи".

"Осенью 10 или 11 футболистов сыграли дебютные игры за сборную. Но у нас нет полноценного состава, это разочаровывает. Но с другой стороны, мы нашли тех футболистов, которые останутся в сборной надолго".

"Грилиш провел очень качественный матч. Потеряв Стерлинга и Рашфорда, мы утратили в скорости в нападении, но я не могу критиковать атакующих игроков. Мы создали гораздо больше моментов, чем в первом матче на Уэмбли", — сказал Саутгейт в интервью Sky Sports.