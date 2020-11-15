Лига наций

Голы Юри Тилеманса и Дриса Мертенса принесли "красным дьяволам" победу над англичанами (2:0).

В центральном матче игрового дня в Лиге наций встречались сборные Бельгии и Англии. В первом круге "красные дьяволы" потерпели поражение, так что были решительно взять реванш. В дебюте поединка гости довольно неожиданно завладели игровым преимуществом, забрав мяч под свой контроль. Но им не удалось ничего создать у ворот Куртуа, после чего они отдали инициативу сопернику. Бельгийцы перебрались на чужую половину поля и довольно быстро повели в счете. Тилеманс получил пас от Лукаку и мощно пробил по воротам, после чего мяч отрикошетил от Мингса, стукнулся о штангу и залетел в сетку – 1:0.

Уже через две минуты "три льва" едва не восстановили равенство. Лукаку выбил мяч с линии ворот после удара Кейна головой. Затем подопечные Гарета Саутгейта надолго забрали мяч под свой контроль и проводили атаку за атакой. Они отчаянно пытались вскрыть оборону хозяев, но им никак не удавалось это сделать. По сути, Куртуа пребывал без серьезной работы. А вот его визави Пикфорду пришлось еще раз доставать мяч из сетки собственных ворот. Уроженец города Левен, в котором проходил матч, Мертенс поразил ворота классным прямым ударом со штрафного – 2:0.

После забитого гола подопечные Роберто Мартинеса еще несколько минут контролировали мяч, после чего опустились на свою половину поля, перейдя на игру вторым номером. Англичане атаковали большими силами, но это не приносило никакой пользы. В одном из эпизодов они все же могли забить усилиями Маунта, но Мейсон не попал по воротам из выгодной позиции. "Три льва" продолжали много владеть мячом, но до следующего опасного момента прошло достаточно времени. Он случился на последних минутах первого тайма. Кейн пробил по воротам с близкого расстояния, а Куртуа удачно выбрал позицию и перевел мяч на угловой. В оставшиеся минуты ничего выдающегося не произошло, так что счет не претерпел изменений.

После возобновления игры англичане снова отправились в атаку, рассчитывая забить быстрый гол. У них было сразу две возможности осуществить это благодаря заработанным штрафным. Но прямой удар Маунта оказался очень неудачным, а выстрел Триппьера пришелся в партнера по команде. Помимо этого, из выгодных позиций пробивали Кейн и Грилиш — Харри пробил прямо в руки Куртуа, а Джек не попал по воротам. Затем темп игры был серьезно сбит из-за повреждения Триппьера, что было только на руку хозяевам.

Затем подопечные Саутгейта продолжали атаковать большими силами. На поле появились Санчо и Калверт-Льюин, которые должны были усилить игру своей команды в атаке, однако их выход не привнес в игру "трех львов" ничего нового. Вскоре после их появления Англия, напротив, отдала мяч сопернику. Бельгийцы не особо рвались атаковать, довольствуясь неспешным перекатыванием мяча. Но, несмотря на это, они создали убойную возможность забить. Лукаку обыгрался с Мертенсом, после чего не воспользовался возможностью отличиться, пробив прямо в Пикфорда.

Практически сразу же после этого "красные дьяволы" снова опустились на свою половину поля. А их соперник возобновил попытки сократить преимущество в счете. Гости практически всем составом оккупировали подступы к чужой штрафной, но в итоге так и не смогли создать ни одного опасного момента. Хозяева же могли довести счет до разгрома, но не использовали свои шансы. Витсель и Лукаку не попали по воротам из выгодных позиций. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал комфортную победу команды Мартинеса, взявшей у англичан реванш за поражение в первом круге. Помимо этого, "три льва" потеряли шансы на выход в финальный турнир Лиги наций.

В заключительном, шестом, туре Бельгия сразится за первое место с Данией, а Англия сыграет с Исландией.

Бельгия - Англия 2:0

Голы: Тилеманс, 10, Мертенс, 24

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар — Мертенс (Прат, 83), Де Брюйне — Лукаку

Англия: Пикфорд — Уокер, Дайер, Мингс — Триппьер (Санчо, 70), Райс, Дж. Хендерсон (Уинкс, 46), Чилвелл (Сака, 38) — Маунт (Калверт-Льюин, 69), Грилиш — Кейн

Предупреждения: Витсель, Альдервейрельд, Менье